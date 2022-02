పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన భీమ్లా నాయక్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ వాయిదా పడటంతో అభిమానులు నిరాశలో మునిగిపోయారు. అయితే ఫ్యాన్స్‌లో జోష్ రేకెత్తించేందుకు ప్లాన్ ప్రకారమే భీమ్లా నాయక్ థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. భీమ్లా నాయక్ ట్రైలర్ రిలీజ్ తర్వాత అభిమానులు ఆదరణ భారీగా లభించింది. అయితే ఈ ట్రైలర్‌ను చూసిన రాంగోపాల్ వర్మ ట్విట్టర్‌లో ఘాటుగా స్పందించారు. పవన్ కల్యాణ్ ఇమేజ్‌కు తగినట్టుగా లేదనే అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. ఆర్జీవి తన ట్విట్టర్‌‌లో వరుసగా చేసిన ట్వీట్లు ఏమిటంటే..

English summary

Ram Gopal varma trolls on Pawan Kalyan' movie trailer. RGV Tweeted that, From watching #BheemlaNayakTrailer it looks like the makers for some reason have used and abused PawanKalyan to promote RanaDaggubati ..I am hurted as a fan of P K.