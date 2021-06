పింక్ సినిమా రీమేక్‌తో దక్షిణాదిపై పట్టు సాధించిన ప్రముఖ నిర్మాత బోనికపూర్ ప్రస్తుతం సీన్ రివర్స్ చేశారు. ఇప్పడు మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచిన ఓ సినిమా హక్కులను సొంతం చేసుకొన్నాడు. దక్షిణాదిలో నేర్కొండ పార్వాయి, వకీల్ సాబ్ సినిమాలతో మంచి లాభాలను సొంతం చేసుకోవడం తెలిసిందే. ఈ రెండు సినిమా విజయోత్సహంతో ఈ సారి సౌత్ సినిమాను హిందీ, ఇతర భాషల్లో చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్టు సమాచారం. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Bollywood producer Boney Kapoor gets the rights of Mammootty's one. He paid good amount for this movie. He got all indian language rights of One.