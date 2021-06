ఇది కదా కావాల్సింది.. చిన్నారి కదిలించేసింది అంటూ చిరు వీడియో.. అసలేమైందంటే?

తెలుగు సినీ జగత్తులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి తిరుగులేని ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సాధించుకున్నారు. ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండా సామాన్యుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి అసామాన్యుడిగా ఎదిగిన చిరు, ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి పెద్దగా మారారు. వివాదాలు, విషాదాలు, సమస్యలు, సంబరాలు ఏవి వచ్చినా అన్నింటిలో తాను ముందుండి ఇండస్ట్రీకి పెద్ద దిక్కుగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా.. ఎవరికి ఏ అవసరం వచ్చినా కూడా కాదనకుండా వస్తున్నాడు. తాజాగా ఆయన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలోని అన్ని జిల్లాల్లో ఆక్సిజన్ బ్యాంకులు ఏర్పాటు చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ లోని చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్ కేంద్రంగా అన్ని జిల్లాలకు ఆక్సిజిన్ సిలెండర్లను అన్ని జిల్లాలకు పంపిస్తున్నారు. ఇక అనేక రకాల సేవలు అందిస్తున్న ఆయన తాజాగా ఓ చిన్నారి పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఎందుకంటే ఆమె చేసిన పనికి మెగాస్టార్ ఫిదా అయ్యారు. అన్షి ప్రబల అనే చిన్నారి తన బర్త్ డే సందర్భంగా తాను దాచుకున్న డబ్బులతో పాటు తన పుట్టిన రోజుకు అయ్యే ఖర్చులను కూడా చిరంజీవి ట్రస్ట్ తలపెట్టిన చిరంజీవి ఆక్సిజన్ బ్యాంకు కోసం ఇచ్చేసింది.

ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం బాగున్నప్పుడే అది నిజమైన సంతోషం అని చెప్పుకొచ్చింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న చిరంజీవి స్పెషల్ వీడియో చేసి రిలీజ్ చేశారు. చిన్నారి ఆలోచనకు, మంచి మనసుకు ఆమె వ్యక్తపరిచిన ప్రేమకు నిజంగా తాను ముగ్దుడిని అయిపోయానని చిరంజీవి పేర్కొన్నారు. అన్షీ చేసిన ఈ గొప్ప పని నా హృదయాన్ని తాకింది, భగవంతుడు ఈ చిన్నారి చేతుల మీదుగా మా ప్రయత్నానికి చేయూతనిస్తూ తన ఆశీస్సులు అందిస్తున్నాడని నేను భావిస్తున్నానని అన్నారు. వండర్ ఫుల్ కిడ్... గాడ్ బ్లెస్ యూ అన్షీ... హ్యాపీ బర్త్ డే.. లవ్ యూ డార్లింగ్" అంటూ ఆయన పేర్కొన్నారు.

What a beautiful gesture Anshi!! I am so touched. You are a wonderful girl. God Bless you!! #AnshiPrabhala #ChiranjeeviOxygenBanks @Chiranjeevi_CT @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/VTnQkHNDDP

As we all know chiranjeevi started oxygen banks all over the Telugu States. Recently e small girl named Anshu prabhala donated her savings to chiranjeevi oxygen banks on the eve of her birthday.. chiranjeevi specially wished the small girl with a video message.