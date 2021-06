చిరంజీవితో పవన్ కళ్యాణ్.. 24ఏళ్ళ క్రితం పూనకాలు తెప్పించిన స్టైలిష్ స్టిల్!

మెగా ఫ్యామిలిలో స్టార్స్ ఎంత మంది ఉన్నా కూడా జనాల్లో వారికంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ అందుకున్నారు. మెగాస్టార్ వేసిన బాటలో వచ్చినప్పటికీ ఎవరికి వారు బలమైన మార్కెట్ తో ఇండస్ట్రీలో గట్టిగానే స్థిరపడ్డారు. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అదే తరహాలో ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటికీ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ను సంపాదించుకున్నాడు. ఇక 24 ఏళ్ళ క్రితం అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న ఒక స్టిల్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

No matter how many stars there are in the Mega Family, they have received a unique craze among the masses. They have firmly established themselves in the industry with a strong market for whomever the megastar has come. Pawan Kalyan also made a similar entry but gained a unique fan following of his own. And one still that impressed fans so much 24 years ago has now gone viral on social media.