ఆ సినిమాల కలెక్షన్లు అంతా ఫేక్.. తప్పుడు లెక్కల్ని బయటపెట్టిన దిల్ రాజు

తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించిన కలెక్షన్ల వ్యవహారం ఇటీవల కాలంలో వివాదాస్పదంగా మారాయి. వాస్తవ వసూళ్లను మార్పు చేసి.. హీరోల క్రేజ్‌ను పెంచడానికి కలెక్షన్ల పెంచి అంకెలు చెబుతున్నారనే ఆరోపణలు సోషల్ మీడియాలో వెల్లువెత్తాయి. అయితే నిర్మాతలు, సినిమా యూనిట్ చెబుతున్న లెక్కల్లో వాస్తవం లేదు అని దిల్ రాజు ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. డిస్టిబ్యూటర్లు, నిర్మాతలకు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలను దిల్ రాజ్ వెల్లడిస్తూ..

English summary

Producer Dil Raju speaks about Industry business, Distributors and Producers strategy in the film releasing. He said, Distributer gives proper numbers but, Producer manipulate and release his version of collections.