గుణ శేఖర్ శాకుంతలంలో స్టార్ కిడ్ కి అవకాశం.. ఆ ఇద్దరి స్టార్స్ వారసులలో ఎవరు?

చివరిగా రుద్రమదేవి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన గుణశేఖర్ ప్రస్తుతం సమంత హీరోయిన్ గా శాకుంతలం అనే ఒక మైథలాజికల్ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మహాభారతం కంటే ముందు జరిగిన కొన్ని ఘటనలతో ఈ సినిమా రూపొందిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి తాజాగా గుణశేఖర్ కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

ఎద అందాలతో కవ్విస్తోన్న లోఫర్ బ్యూటీ దిశా పటానీ

English summary

Director gunasekhar is filming Shaakuntalam movie as Samantha akkineni in lead role.. in his recent interview he revealed that a role in this film demanding star kid to act in.