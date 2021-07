రాజమౌళి పొట్టోడు.. ఆ డైరెక్టర్ అప్పట్లో అలా, మరి ఇప్పుడు ఎలా అంటే?

దర్శకధీరుడు రాజమౌళి బాహుబలి సినిమా తో ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు పొందారు. ఆ సినిమా దెబ్బకు ఆయనతో సినిమా చేయడం కాదు కదా కనీసం ఆయనతో ఒక్కసారి కలిసి కాసేపు కూర్చుంటే చాలు అని మన హీరోలు భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆయనని ఒక దర్శకుడు పొట్టోడా అని పిలిచేవారట, ఎవరా దర్శకుడు ? ఏమిటా కధ అనేది తెలుసుకుందాం.

English summary

Director Trikoti happens to be a senior of director Rajamouli when our star-director is working as an assistant of director Kranthi Kumar long back. At that time, Director trikoti P calls rajamouli as pottodu.