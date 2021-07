Sarpatta Parambarai 'వేటపులి' మనకి బాగా తెలిసిన నటి భర్తే.. ఎవరో తెలుసా?

పా. రంజిత్ దర్శకత్వం వహించిన సర్పట్టా వంశ సినిమా సుదీర్ఘ వెయిటింగ్ అనంతరం థియేట్రికల్ విడుదలను స్కిప్ చేసి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదలైంది. ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదలైనప్పటి నుండి ఈ సినిమా మీద ఆసక్తి నెలకొంది. ఇక ఈ సినిమాలో హీరో పాత్రతో పాటు అంతే పేరు తెచ్చుకున్నది ఎవరైనా ఉన్నారా ? అంటే అది వేటపులి అనే క్యారెక్టర్ చేసిన జాన్ కొక్కెన్. ఆయన మనకు బాగా తెలిసిన ఒక నటి భర్త. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

John Kokken, who was seen as boxer Vembuli in Sarpatta Parambarai, is husband of pooja ramachandran. Directed by Pa Ranjith, Sarpatta Parambarai released on Amazon Prime Video on July 22.