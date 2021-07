ఎరక్క పోయి ఇరుక్కున్న జక్కన్న.. ఒక రేంజ్ లో ఆడేసుకుంటున్నారుగా!

'బాహుబలి' సినిమాతో ఇండియన్ సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచం అంతా చాటిన రాజమౌళి ప్రస్తుతం మరో భారీ బడ్జెట్ సినిమా అయిన ఆర్ ఆర్ ఆర్ సినిమాని పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నారు. రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోలుగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్దంగా ఉంది. అయితే తాజాగా జక్కన్న ఎరక్కపోయి ఒక వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. a వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

SS Rajamouli has landed in controversy for his recent tweets. a couple of days back, Rajamouli slammed the authorities of the Delhi Airport for two reasons. now animal rights activists targets Rajamouli for the same.