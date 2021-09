టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసులో మరో సంచలన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ కేసులో నిందితుడిగా చెప్పబడుతున్న కెల్విన్ అనే డ్రగ్ డీలర్ ఈడీ ముందు లొంగిపోయి, కీలక వివరాలు వెల్లడించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దెబ్బతో ఇప్పుడు సినీ తారలు అందరూ చిక్కుల్లో పడినట్లు తెలుస్తోంది. అసలు ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Another sensational turn has come to light in the Tollywood drugs case. A drug dealer named Kelvin, who is said to be the culprit in the case, surrendered before the ED and apparently revealed key details.