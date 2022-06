‘Enugu సమాజంపై యుముడు డైరెక్టర్ హరి విమర్శనాస్త్రం.. అఖండ రేంజ్ హిట్ ఖాయం‘

శ్రీమతి జగన్మోహని సమర్పణలో విఘ్నేశ్వర ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, డ్రమ్‌స్టిక్స్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ పతాకంపై అరుణ్ విజయ్, ప్రియా భవానీ శంకర్, సముద్రఖని, KGF రామచంద్రరాజు, రాధిక శరత్‌కుమార్, యోగి బాబు, నటీ నటులుగా సింగం సిరీస్ లాంటి బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలు చేసి బెస్ట్ యాక్షన్ డైరెక్టర్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న హరి దర్శకత్వంలో సీహెచ్‌ సతీష్‌ కుమార్‌ నిర్మిస్తున్న ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ "ఏనుగు". ఈ చిత్రానికి జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమాని త్వరలో విడుదల చేయనున్నారు ఈ సందర్బంగా చిత్ర యూనిట్ హైదరాబాద్ లోని తాజ్ దక్కన్ హోటల్ లో" ట్రైలర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ను సినీ అతిరధుల సమక్షంలో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ వేడుకలో ప్రముఖులు మాట్లాడిన విషయాల్లోకి వెళితే..

English summary

Vigneswara Entertainments and Drumsticks Production House, and presenter Smt. Jaganmohini, have come together to release 'Enugu', whose release date will be announced soon. The action drama stars Arun Vijay, Priya Bhavani Shankar, Samuthirakani, 'KGF' Ramachandra Raju, Radhika Sarathkumar, Yogi Babu and others. It is directed by action director Hari, who has made back-to-back hits with 'Singham' series'.