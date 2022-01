RRR Vs Bheemla Nayak మళ్లీ రిలీజ్ డేట్ల వివాదం.. రాజమౌళికి నాగవంశీ కౌంటర్?

టాలీవుడ్‌లో భారీ చిత్రాల విడుదల తేదీల ప్రకటన రావడంతో మీడియా, సోషల్ మీడియాలో ఒక్కసారిగా హంగామా మొదలైంది. అయితే చిరంజీవి, రాంచరణ్, మహేష్ బాబు, ఎన్టీఆర్, వెంకటేష్, యష్, విజయ్, అజిత్, పవన్ కల్యాణ్ లాంటి అగ్రహీరోల సినిమాలు పోటాపోటీగా రిలీజ్ డేట్లు ప్రకటించడంతో టాలీవుడ్‌లో చర్చ మొదలైంది. రెండు నెలల వ్యవధిలో 10కి పైగా చిత్రాలు రిలీజ్ అవుతుండటంతో ఫ్యాన్స్‌లో ఉత్సాహం మొదలైంది. అయితే పవన్ కల్యాణ్, రాజమౌళి సినిమాల మధ్య మరోసారి ఆసక్తికరమైన పోటీకి తెరలేవనున్నదా? అనే ప్రశ్న ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో మొదలైంది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Pawan Kalyan's Bheemla Nayak to counter SS Rajamouli's RRR movie are ready to release in March and April. These two movies are going to encounter at Box office clash with week differece.