మోక్షజ్ఞను టార్గెట్ చేసిన జూ. ఎన్టీయార్, వైసీపీ ఫాన్స్.. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వివాదంలోకి లాగుతూ ట్రోలింగ్
గ్లోబల్ స్టార్, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం వార్ 2 చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రం థియేటర్లలో సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. ఇక ఇదే సమయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పై టీడీపీ అనంతపురం జిల్లా అర్బన్ ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం వివాదాస్పదంగా మారింది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పై బూతు పురాణం చదివిన ఆయన ఆడియో ఫైల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
దాంతో ఎన్టీఆర్ అభిమానులు సదరు టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆడియో ఫైల్ బయటికి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎమ్మెల్యే ఇంటి వద్ద నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆ ఎమ్మెల్యేకి సంబంధించిన ఫ్లెక్సీలను కూడా చించేస్తూ ఆందోళన చేపట్టారు. వెంటనే ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ తమ అభిమాన హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతవరకు ఊరుకునేది లేదని నిరసన వ్యక్తం చేస్తూనే ఉన్నారు.
టీడీపీ అధిష్టానానికి కూడా ఎమ్మెల్యే పై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక ఈ వివాదంలోకి తాజాగా నందమూరి బాలకృష్ణ తనయుడు నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజను ఈ వివాదంలోకి లాగడం మరింత చర్చకు దారి తీసింది. టీడీపీ నేత ఒకరు మోక్షజ్ఞను పొగుడుతూ, అదే సమయంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను పరోక్షంగా విమర్శించారు. 'మాస్ మొగుడుకు రం**కు మొగుడు వస్తున్నాడు' అంటూ మోక్షజ్ఞ వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. దీంతో నెటిజన్లు, పలువురు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్, వైపీసీ నేతలు ఆయనపై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.
మోక్షజ్ఞ తేజ హీరో మెటీయర్ కానే కాదంటూ, మోక్షజ్ఞ తేజ లుక్ పై రకరకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఇక మరికొందరు మాత్రం నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ ఏం చేశారని, అనవసరం ఆయన్ని దూషిస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇలా ఎక్కడో మొదలైన వివాదంలోకి మోక్షజ్ఞ తేజ తేజను లాగడం ఇప్పుడు చర్చగా మారింది. ఇక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. క్షమాపణలు చెప్పే వరకు వదిలే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే పోలీసులు వారిని అరెస్ట్ చేసినా అభిమాన దళం ఆందోళన ఏమాత్రం తగ్గకపోవడం గమనార్హం.
నందమూరి నటసింహం, టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో బాలకృష్ణ ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో విజయాలు అనుకుంటున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో బాలకృష్ణ తనయుడు నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ ను కూడా తెలుగు వెండితెరకు పరిచయం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి. నందమూరి మోక్షజ్ఞ తేజ తొలి చిత్రానికి ఎవరు దర్శకత్వం వహించబోతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. బాలకృష్ణ మాత్రం నెక్స్ట్ అఖండ 2 తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా స్థాయిలో 2025 సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్ గా విడుదల కాబోతోంది. అలాగే బాలయ్య జైలర్ 2లో రజనీకాంత్ తోనూ కలిసి నటిస్తుండటం విశేషం.
