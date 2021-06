ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ Vs అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ వార్.. బూతులతో రచ్చ, ఇదేం ఖర్మ రా బాబు!

హీరోల మధ్య ఫ్యాన్ వార్స్ అనేవి ఇప్పుడే కాదు. అప్పట్లో ఎన్టీఆర్ - ఏఎన్నార్ ఫ్యాన్స్ మధ్య కూడా చిన్నాచితక గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి. తమ హీరో గొప్ప అంటే తమ హీరో గొప్ప అని వాదించుకోవడం ఆ తర్వాత కలిసిపోవడం అనేది కామన్. కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వాడకం బాగా పెరిగిపోయాక ఫ్యాన్ వార్స్ కూడా సోషల్ మీడియా ఫ్యాన్ వార్స్ గా మారిపోయాయి. తాజాగా ఎన్టీఆర్ అలాగే అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ మధ్య మొదలైన రగడ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ట్విట్టర్ లో ట్రెండ్ అయ్యేదాకా వెళ్ళింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

twitter war between allu arjun and ntr fans started. We do not know how it all started and who started it first but we can see indecent hashtags like #InsecureFoxAlluArjun, #CharacterLessPigNTR are trending in the Twitter trends list.