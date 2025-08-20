Get Updates
సైలెంట్‌గా ఉన్నామని అనుకోకు..మా పవర్ ఏంటో చూపిస్తాం.. టీడీపీ ఎమ్మెల్యేకు జూ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ వార్నింగ్!

By

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన వార్ 2 సినిమా రిలీజ్ తర్వాత ఏర్పడిన వివాదాలపై ఆయన అభిమాన సంఘాల నేతలు సమావేశమయ్యారు. ఏపీలో ఉన్న ఆంక్షల కారణంగా హైదరాబాద్‌లోని సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్‌లో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సమావేశంలో నందమూరి తారక రామారావు అభిమాన సంఘాల నేతలు పాల్గొన్నారు. ఈ సమావేశంలో నేతలు మాట్లాడుతూ.. హరికృష్ణ, ఆయన సతీమణిని దూషించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు బూతులు తిట్టారు. ఇది హర్షించదగినది కాదు. ఇంతటితో ఆపేస్తే మంచింది. ఎమ్మెల్యే దగ్టుబాటి ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇంకా మౌనం పాటించడానికి కారణం ఆయన ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీనే అని నరేంద్ర చౌదరీ అన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఇంకా పలువురు నేతలు మాట్లాడుతూ..

జూ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ నేత సుధీర్ రాజు మాట్లాడుతూ.. మాతృ సమానురాలైన మహిళను ఓ వ్యక్తి దూషించారు. ఆయనకు అంత స్థాయి లేదు. అయినా మేము మౌనం వహించడానికి కారణం ఎన్టీఆర్‌లో ఉన్న నైతిక విలువలే. ప్రతీ ఒక్కరు ఏదో ఓకటి మాట్లాడుతుంటారు. ప్రతీ దానికి సమాధానం ఇస్తూ పోతే కాలం వృధా. దాని వల్ల ఒరిగేదేమీ లేదు. ప్రజలకు అంతా తెలుసు. మేము ఏనాడు కూడా ఎన్ని రకాలు రెచ్చగొట్టినా ఎన్టీఆర్ సంయమనం పాటించాలని సూచించారు అని అన్నారు.

Jr NTR Fans warning to TDP s Anantpur MLA

అనంతపురం ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ స్త్రీలను గౌరవించలేని వాడు.. ఓ తల్లికి బిడ్డను అనే విషయం మరిచిపోయి.. మరో తల్లిని దూషించాడు. వార్ 2 సినిమాకు ప్రభుత్వం పర్మిషన్ ఇచ్చాక.. మీ పర్మిషన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి. నీ అరాచకం ఇక చాలూ. ఎన్టీఆర్ అభిమానులు సైలెంట్‌‌గా ఉంటారని ఎన్నడూ అనుకోవద్దు. మా ఓపికకు కూడా సహనం ఉంటుంది. ఒకవేళ మా హీరోకు అండగా ఉండాలని నిర్ణయించుకొన్నాం. 25 ఏళ్లుగా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్న సహనం వహించాం. తెలుగుదేశం పార్టీలో క్రమశిక్షణ గల నేతగా ఉంటే.. ఉండు.. లేకపోతే నీ బజారులో కూడా తిరుగలేవు అని సుధీర్ రాజు వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

నీ నియోజకవర్గంలో ఎన్ని గ్రామాలు ఉంటే అన్ని గ్రామాల్లో ఎన్టీఆర్ సినిమాను వేస్తాం. చేతనైతే నీవు ఆపు. ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిన తర్వాత నీ బోడి పర్మిషన్ ఎందుకు? వార్ 2 సినిమా ఫంక్షన్‌లో ఎన్టీఆర్ స్పీచ్ విన్నావా? ఆయన తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఒడిదుడుకొన్న సంఘటనలు చెప్పారే తప్పా.. మరోకరిని దూషించలేదు. పలుదేశాల్లో ఎన్టీఆర్ గొప్ప పేరు ఉన్న నటుడు. ఆయన దూషించే స్థాయి నీకు ఉందా? ఆయన ఏ స్థితిలో ఉండి మాట్లాడాడో తెలియదు. ఆయన క్షమాపణ చెబితే ఊరుకోం. బహిరంగంగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మీడియా సమక్షంలో సారీ చెప్పాలి. లేకపోతే ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ అంటే ఏమిటో చూపిస్తాం అని సుధీర్ రాజు హెచ్చరించారు.

రానున్న మూడు రోజుల్లో క్షమాపణలు చెప్పకపోతే.. మా అభిమానులు చేపట్టే ప్రతీ చర్యకు మేము బాధ్యులం కాదు. వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పి.. తన వంకర బుద్ధిని సక్రమంగా మార్చుకోవాలి. స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన పార్టీలో సభ్యుడిగా ఉన్న అలాంటి వ్యక్తి ఆయన కుటుంబాన్నే తిడుతారా? పార్టీ పట్ల విధేయత ఉన్న ఎన్టీఆర్‌ను టార్గెట్ చేస్తారా? ఆయన విషయంలో ఆయనకు సంబంధం లేని విషయాలను అంటగడుతున్నారు. ఎన్టీఆర్ తల్లికి క్షమాపణ చెప్పాలి. లేకపోతే తగిన శిక్షను అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. ఇంటిని ముట్టడిస్తాం అని ఆయన హెచ్చరించారు.

