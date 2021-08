Jr. NTR కొత్త లంబోర్ఘిని ఉరుస్ గ్రాఫైట్ క్యాప్సూల్.. రేటు, స్పెషాలిటీలు తెలుసా?

ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం లంబోర్ఘిని ఇండియా ఉరుస్ గ్రాఫైట్ క్యాప్సూల్ వెర్షన్ SUV ని దేశంలో విడుదల చేసింది, దీంతో ఉరుస్ లైనప్‌కు మరో ఆప్షన్ జోడించింది. దేశంలోని మొట్ట మొదటి ఉరుస్ గ్రాఫైట్ క్యాప్సూల్‌ను తన కస్టమర్‌కు ఇచ్చినట్లు కంపెనీ తెలియజేసింది. ఇంతకీ ఆ కస్టమర్ ఎవరో కాదు మన టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఎన్టీఆర్. లాంబోర్గిని ఉరుస్ గ్రాఫైట్ క్యాప్సుల్ కారు‌ను యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ కొనుగోలు చేశారు. కొన్ని నెలల క్రితం ఆయన బుక్ చేయగా అది ఇప్పటికి డెలివరీ అయింది. ఇక దేశంలో ఈ మోడల్ కారును సొంతం చేసుకున్న మొట్ట మొదటి వ్యక్తిగా ఎన్టీఆర్ రికార్డులకు ఎక్కాడు. ఇక ఈ కారు ఫీచర్స్ లోకి వెళితే

English summary

Young Tiger NTR is now the owner of the first Lamborghini Urus Graphite Capsule in India. here are some specifications.