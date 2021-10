దటీజ్ డార్లింగ్ ఫ్యామిలీ.. పనిమనిషిని ఇలా ఎవరైనా ట్రీట్ చేస్తారా? వైరల్ అవుతున్న ఫోటోలు!

సినిమా వాళ్ళలో ప్రభాస్ ను మర్యాద కు మారుపేరుగా చెబుతారు. ఆయనతో పాటు పనిచేసే కో స్టార్స్ మొదలు మిగతా అందరితో కూడా చాలా మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తారు అని అందరూ చెబుతుంటారు. మరీ ముఖ్యంగా ప్రభాస్ తిండి విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకుంటారు అని కూడా అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు తమ ఇంట్లో పనిమనిషి విషయంలో ప్రభాస్ కుటుంబం తీసుకున్న కేర్ ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది. వివరాల్లోకి వెళితే తాజాగా రెబల్‌ స్టార్‌ కృష్ణంరాజు ఇంట్లో గత 25 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న పద్మ అనే మహిళను కృష్ణంరాజు కుటుంబం ఘనంగా సన్మానించారు. 25 ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటూ ఆమెతో కేక్‌ కట్‌ చేసి మరీ సెలబ్రేట్‌ చేసుకున్నారు.

25 years of literally doing everything and anything and keeping us sane. Thank you for everything Padma Aunty💙#25years #pillarofstrength #gkmwomen pic.twitter.com/lqwlp5xsUa