Chiru153: మెగాస్టార్ సినిమా ఆగిపోలేదు.. మొత్తానికి ఇలా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు!

మెగాస్టార్ చిరంజీవి గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా బ్యాక్ టూ బ్యాక్ సినిమాలను లైన్ లో పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఆరు పదుల వయసు దాటినా కూడా కుర్ర హీరోలకు ఏ మాత్రం తీసిపోని విధంగా మెగాస్టార్ చాలా ఎనర్జిటిక్ గా వర్క్ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ వల్ల కాస్త స్లో అయ్యారు గాని లేకపోతే ఈపాటికే ఆచార్య విడుదలకు సిద్దంగా ఉండేది.

కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిరు 152 ప్రాజెక్ట్ ఆచార్యపై అంచనాలు ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఇక ఆ సినిమా అనంతరం వెంటనే లూసిఫర్ రీమేక్ ను స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నారు. దర్శకుడిగా మోహన్ రాజాను అనుకున్న విషయం తెలిసిందే. మొదట్లో వివి.వినాయక్ - సుజిత్ వంటి వారికి ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పటికీ స్క్రిప్ట్ అంచనాలకు తగ్గట్లుగా సెట్ చేయకపోవడంతో డ్రాప్ అయ్యారు.

ఇక ఆ తరువాత లైన్ లోకి వచ్చిన మోహన్ రాజా కూడా మెగాస్టార్ ను నిరాశపరిచినట్లు రూమర్స్ వచ్చాయి. కానీ అందులో ఎలాంటి నిజం లేదని ఈ రోజుతో క్లారిటీ వచ్చేసింది. మోహన్ రాజా పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొణిదెల ప్రొడక్షన్ - సూపర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ల నుంచి అఫీషియల్ గా విషెస్ అందాయి. మెగాస్టార్ 153వ సినిమా దర్శకుడికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అని తెలియజేయడంతో మోహన్ రాజా తప్పుకోలేదని ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఇక మెగాస్టార్ ఈ సినిమాను వీలైనంత తోందరగా స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. కరోనా వైరస్ కాస్త తగ్గినా కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ముందుగా జెట్ స్పీడ్ లో ఒక షెడ్యూల్ ని ఫినిష్ చేయాలని చూస్తున్నారు. మరి ఆ ప్లాన్ ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుందో చూడాలి.

English summary

You plan to start another movie immediately after the lock down. That movie is nothing else. Lucifer remake. The film, which will be directed by Mohan Raja and produced by Ram Charan, has recently gone viral with some unexpected rumors.