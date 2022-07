ఆ హీరోతో మ్యారేజ్.. పెళ్లి వార్తలపై స్పందించిన లావణ్య త్రిపాఠి

Happy birthday మూవీలో తొలిసారి యాక్షన్ సినిమా చేస్తున్నాను. గన్స్ పట్టుకోవడం, ఫైట్స్ చేయడం కొత్తగా అనిపించాయి. నాకు గన్స్ అంటే ఇష్టం. ఈ సినిమాలో నా పేరు హ్యాపీ. 24 గంటల్లో జరిగే కథగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. లాక్‌డౌన్ తర్వాత నాకు ఆప్షన్లు వచ్చాయి. అయితే క్యారెక్టర్‌లో ఫ్రెష్‌నెస్ ఉందని ఒప్పుకొన్నది. కామిక్ పాత్రలు ఇప్పటి వరకు చేయలేదు. నేను ఫన్ గర్ల్. నేను నా ఫ్రెండ్స్‌తో కామిక్‌గా ఉంటాను అని లావణ్య త్రిపాఠి అన్నారు. హ్యాపీ బర్త్ డే సినిమా గురించి లావణ్య త్రిపాఠి మాట్లాడుతూ..

English summary

Actress Lavanya Tripathi is coming with Happy Birthday. She has given clarity about Marriage rumours in social media. She reveals about her role in Happy Birthday movie.