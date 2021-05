SSMB Rampage: ఇక మహేష్ అభిమానులు సిద్ధమవ్వండి.. ఆ రోజు దద్దరిల్లాల్సిందే..

టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ చివరగా సరిలేరు నీకెవ్వరు సినిమాతో మంచి కమర్షియల్ హిట్ కొట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఆ సినిమా తరువాత వెంటనే మరో సినిమా చేయాలని అనుకున్నప్పటికి కరోనా దెబ్బ కొట్టింది. ఇక ఆ గ్యాప్ లో పరశురామ్ తో సినిమా ఓకే చేసుకొని వెంటనే టైటిల్ పై కూడా క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. ఆ తరువాత చేయబోయే ప్రాజెక్టుల ప్లాన్ కూడా సిద్ధమయ్యింది. ఇక అన్ని అప్డేట్స్ ఒకేరోజు రాబోతున్నాయి.

English summary

Mahesh has set a target of releasing two films in a row next year. It is known that the government is coming up with a Trivikram movie after their song. However, it seems that Mahesh is going to have a romance with the two heroines after a long time,