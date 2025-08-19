‘నందమూరి వారసత్వం దక్కించుకోవాలనే.. మోక్షజ్ఞను బాలయ్య బలవంతంగా’
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని హీరో, హీరోయిన్లు, దర్శకులు, నిర్మాతలు, ఇతర టెక్నీషియన్లు తమ వారసులను హీరోలు లేదా హీరోయిన్లుగా చిత్ర పరిశ్రమకి పరిచయం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం టాప్ హీరోలుగా ఉన్న నలుగురు అగ్రనటుల్లో చిరంజీవి తన వారసుడిగా రామ్ చరణ్ తేజ్ను.. నాగార్జున అఖిల్, నాగచైతన్యలను హీరోలను చేశారు. వెంకటేష్ తన వారసులను సినీ పరిశ్రమకు దూరంగా ఉంచారు. అయితే బాలకృష్ణ వారసుడు మోక్షజ్ఞ తేజ లాంచింగ్ విషయంలో మాత్రం నేటికీ సస్పెన్స్ కొనసాగుతూనే ఉంది.
నటరత్న నందమూరి తారక రామారావు నట వారసుడిగా బాలకృష్ణ ఎంట్రీ ఇచ్చి తండ్రి బాటలోనే టాలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుల్లో ఒకరిగా నిలిచారు. ఇటీవలే 50 ఏళ్ల సినీ కెరీర్ను పూర్తి చేసుకున్న బాలకృష్ణ.. 65 ఏళ్ల వయసులోనూ సినిమాలు చేస్తూ కుర్రాళ్లకు పోటీ ఇస్తున్నారు. నటుడుగా, వ్యాఖ్యాతగా, ఎమ్మెల్యేగా, బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి ఛైర్మన్గా తెలుగు నేలపై బాలయ్య ముద్ర సామాన్యమైనది కాదు. బాలయ్య తర్వాత నందమూరి కుటుంబం నుంచి మూడో తరం వారసుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్, కళ్యాణ్ రామ్, తారకరత్న. అచ్చు తాత పోలికలతో పాటు నటన, డ్యాన్స్, ఫైట్స్తో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలలో ఒకరిగా నిలిచి నందమూరి వారసత్వాన్ని అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.
అయితే నందమూరి కుటుంబం ఎన్టీఆర్ను దూరం పెడుతుండటం ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశమైంది. ఈ నేపథ్యంలో తన వారసుడిగా మోక్షజ్ఞ తేజను పరిచయం చేయాలని బాలకృష్ణ తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు. ఆదిత్య 369 సీక్వెల్తో పాటు మరికొన్ని కథలను విన్నారు. చివరికి హనుమాన్ ఫేమ్ ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో మోక్షజ్ఞ ఎంట్రీ ఖరారైంది. ఇప్పటికే మోక్షజ్ఞ లుక్పై వదిలిన టీజర్కు కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇంకా పూజ కార్యక్రమాలు జరుపుకోకుండానే మోక్షజ్ఞ- ప్రశాంత్ వర్మల సినిమా ఆగిపోయినట్లుగా ఊహాగానాలు జోరందుకున్నాయి. అలాంటిదేమీ లేదని ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్ పైకి వెళ్తుందంటూ నందమూరి అభిమానులు చెబుతున్నారు.
ఇదిలాఉండగా నందమూరి వారసత్వంపై ప్రస్తుతం తారాస్థాయిలో చర్చ జరుగుతున్న వేళ.. మోక్షజ్ఞ తేజ ఎంట్రీపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు సీనియర్ దర్శకుడు గీతాకృష్ణ. ఓ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. 'అతనికి (మోక్షజ్ఞ)కు సినిమాల్లోకి రావడం ఇష్టం లేదన్నట్లుగా నేను కూడా విన్నా. హనుమాన్ దర్శకుడితో లాంచింగ్కు ఏర్పాట్లు చేశారు.. అది వర్కవుట్ కాలేదు. అతనికి బేసిగ్గా యాక్ట్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు అక్కడి వరకు సన్నాహాలు చేసేంత వరకు రాకూడదు. ఆ అబ్బాయి ముందు చాలా బాగుండేవాడు, తర్వాత లావుగా అయ్యాడు.. మళ్లీ ఇప్పుడు చాలా బాగున్నాడు' అని గీతాకృష్ణ అన్నారు.
'మోక్షజ్ఞను ఏదో విధంగా ఆర్టిస్ట్గా నిలబెట్టాలని బాలకృష్ణ తాపత్రాయమనుకుంటా.. సొంత బ్యానర్లో చేస్తే ఏమైనా మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవచ్చనే మంచి ఉద్దేశంతోనే మొదలుపెట్టి ఉండొచ్చు. బాలకృష్ణ కుమార్తెలిద్దరూ బాగా చదువుకున్నారు, బాగా మాట్లాడతారు.. ఈ అబ్బాయి కొంచెం స్లో అనుకుంటా. మనిషి బాగుంటాడు, ఇతనిని హీరో చేయాలి, ఒక్కడే వారసుడు కాబట్టి. కానీ ఇంత లాగ్ ఎందుకు అవుతుంది.. బాలకృష్ణ అండ్ కోకి మాత్రం వారసుడిని లాంచ్ చేయాల్సిందే అన్న పట్టుదల ఉంది. అతనికి మాత్రం స్టార్ అవ్వాలనే కోరిక లేదేమో.. ఏది ఏమైనా కన్విన్స్ చేస్తారు. ఈ వయసులో ఉన్నోళ్లు మాట వినరు, ఆ అబ్బాయి కన్విన్స్ కావడానికి టైం పడుతుంది' అని గీతాకృష్ణ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
