ఎన్టీఆర్ను బూతులు తిట్టిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే సస్పెన్షన్కు డిమాండ్.. అనంతపురంలో హై టెన్షన్!
గ్లోబల్ స్టార్, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ లేటెస్ట్ ఫిలిం వార్ 2. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోషన్ తో కలిసి నటించిన మల్టీస్టారర్ ఫిలిం ఇది. భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఆగస్టు 14న హిందీ తో పాటు, తెలుగు, తమిళం భాషల్లో వరల్డ్ వైడ్ గా 1000కి పైగా థియేటర్లలో రిలీజ్ అయింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం సక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద కూడా మంచి కలెక్షన్స్ ను రాబడుతుంది.
ఈ క్రమంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పర్ఫామెన్స్ పై దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుతున్నాయి. ఈ సమయంలో తెలుగు స్టేట్స్ లో మాత్రం ఒక ఆడియో వైరల్ గా మారింది. ఆడియో మరి ఎవరిదో కాదు అనంతపురం అర్బన్ జిల్లా నియోజకవర్గ టిడిపి ఎమ్మెల్యేది కావడం చర్చకు దారి తీసింది. ఆ ఆడియోలో టిడిపి ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పై పరుష పదజాలం ఉపయోగిస్తూ దూషించారు. నోటికొచ్చిన బూతులన్నీ మాట్లాడారు.
ఆడియో ఫైల్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ కావడంతో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు విరుచుకుపడుతున్నారు. ప్రజాక్షేత్రంలో ఉన్నతమైన హోదాలో ఉండి, వరల్డ్ వైడ్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పై దూషణలు చేయడం ఏమాత్రం సరికాదని అభిమానులు ఫైర్ అవుతున్నారు. ప్రస్తుతం అనంతపురం జిల్లాలో హై టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. సదరు టిడిపి ఎమ్మెల్యే ఇంటి ముందు అభిమానులు నిరసన తెలుపుతున్నారు.
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు తాము ఓట్లు వేయనిదే ఈ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారా అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. బహిరంగంగా ఆ ఎమ్మెల్యే తమ అభిమాన హీరోకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నందమూరి అభిమానులు లేనిదే టీడీపీ లేదని గుర్తు చేశారు. అంతేకాదు మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ విషయంపై వెంటనే స్పందించాలని, ఆ ఎమ్మెల్యేను వెంటనే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక దీనిపై అధిష్టానం ఏ విధంగా స్పందిస్తుందనేది వేచి చూడాలి.
ప్రస్తుతం పోలీసు ఉన్నత అధికారులు ఎమ్మెల్యేకు రక్షణ కల్పిస్తూ, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అభిమానులను శాంతింపజేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ తారక్ అభిమానులు ఏమాత్రం వినడం లేదు. వెంటనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ ఎమ్మెల్యే తమ హీరో జూ.ఎన్టీఆర్ కు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమ హీరో రాజకీయాల్లో లేరని, రాజకీయాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని గుర్తు చేశారు. ఆయన పార్టీ పెట్టి రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఇలాంటి విషయాల్లో మేము కూడా మౌనంగా ఉంటామని తెలిపారు. తమ రాయలసీమ అభిమాన సంఘం ఆధ్వర్యంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించి క్షపమాణలు కోరితేనే వదిలేస్తామని, లేదంటే ఊరుకోబోమని హెచ్చరించారు.
మరోవైపు వైసిపి నాయకురాలు రోజా సెల్వమణి కూడా ఈ వివాదంపై స్పందించింది. సినిమాలను రాజకీయాలను కలపొద్దని హితవు పలికింది. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ప్రపంచంగా నటుడిగా గుర్తింపు సాధించి ఎన్నో అవార్డులు అందుకుంటున్నారని గుర్తు చేసింది. జూ.ఎన్టీఆర్ సినిమాలకు అడ్డుకోవడం సూర్యుడిని అరచేతితో ఆపినట్టేనని చెప్పుకొచ్చారు. ఇక ఈ వివాదంపై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మాత్రం స్పందించలేదు. మున్ముందు ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.
