హిందీ, తెలుగు, తమిళం అనే తేడా లేకుండా వరుసగా భారీ చిత్రాలతో అగ్ర నటులతో జతకడుతూ పూజా హెగ్డే ఆకట్టుకొంటున్నారు. చేతి నిండా ప్రాజెక్టులతో లాక్‌డౌన్ తర్వాత బిజీగా మారారు. తాజాగా ఎన్టీఆర్ మూవీలో నటిస్తున్నట్టు వస్తున్న వార్తలపై ఆమె పీఆర్ వర్గాలు స్పష్టత ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. పూజా హెగ్గే టీమ్ చెప్పిన విషయాలు ఏమిటంటే..

English summary

Actress Pooja Hegde team revealed that She was not doing Jr NTR. No discussions were tood Koratala Siva team. Apart from this, Pooja Hegde is doing Trivikram Srinivas.