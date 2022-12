ఆ హీరో ఎవడో తెలియదు.. ఆ సినిమాకు అన్ని థియేటర్లు.. సంక్రాంతి రిలీజ్ వివాదంపై ఘాటుగా సురేష్ బాబు

విక్టరీ వెంకటేష్ బర్త్ డే కానుకగా డిసెంబర్ 13న 'నారప్ప' చిత్రాన్ని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల థియేటర్స్‌లో విడుదల చేస్తున్నారు. వెంకటేష్ హీరోగా, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, వి క్రియేషన్స్ నిర్మాణంలో శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వంలో రూపొందిన నారప్ప కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఓటీటీలో విడుదలైంది. అయితే నారప్ప చిత్రాన్ని బిగ్ స్క్రీన్ పై చూడాలని ఆశపడ్డారు అభిమానులు. ఇప్పుడు నారప్ప థియేటర్స్‌లో విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో అభిమానుల్లో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో సంక్రాంతి రేసులో తమిళ చిత్రాల విడుదల గురించి తలెత్తిన వివాదంపై నిర్మాత సురేష్ బాబు దగ్గుబాటి మీడియాతో మాట్లాడుతూ..

English summary

Producer Daggubati Suresh Babu about Avatar 2 movie and Ajith and Vijay's Sankranti Releases contraversy. He said, All movies should be released with any discrimination.