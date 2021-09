RRR షాక్.. ఆరోజు రిలీజ్ చేయడం లేదు.. కొత్త రిలీజ్ డేట్ గురించి కొత్త అనుమానాలు!

దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో మెగా పవర్​స్టార్ రామ్​చరణ్, యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ హీరోలుగా తెరకెక్కిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'ఆర్ఆర్ఆర్'. సినిమా అనౌన్స్ చేసిన నాటి నుంచి ఈ సినిమా మీద భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా ఐదు భారతీయ భాషలలో కాక మరో ఐదు విదేశీ భాషల్లో కూడా రిలీజ్ అవుతోంది. అయితే రిలీజ్ డేట్ విషయంలో కన్ఫ్యూజన్ నెలకొనగా ఇప్పుడు సినిమా యూనిట్ దాని మీద క్లారిటీ ఇచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

As we all know Roudram Ranam Rudhiram (RRR) will be missing its previously announced release date, which is on October 13, 2021, its officially announced now.