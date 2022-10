మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్‌కు జపాన్‌లో అభిమానులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. RRR రిలీజ్‌కు ముందు ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు రాంచరణ్ తన సతీమణి ఉపాసన కొణిదెలతో కలిసి వెళ్లడం తెలిసిందే. జపాన్‌కు చేరుకొన్న రాంచరణ్ దంపతులకు భారీగా అభిమానులు స్వాగతం పలికారు. ప్రస్తుతం రాంచరణ్‌పై జపాన్ మహిళాభిమానులు కురిపిస్తున్న ప్రేమకు సంబంధించిన ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఈ క్రేజ్ గురించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Craze of Japanese fans for #RamCharan since the time of Magadheera release. Over the years their love for him has only intensified & reached a crescendo with #RRR. They love him so much that they have created shrines for him & also made personalised merchandise using his pics