ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సత్య‌గా యంగ్ హీరో ఉస్తాద్ రామ్ పోతినేని నటించిన ది వారియర్ చిత్రం అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ కూడగట్టుకొంటున్నది. కృతి శెట్టి హరోయిన్‌గా ఆది పినిశెట్టి విలన్‌గా నటించిన ఈ చిత్రానికి తమిళ అగ్ర దర్శకుడు లింగుస్వామి దర్శకత్వం వహించారు. పవన్ కుమార్ సమర్పణలో శ్రీనివాసా సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ పతాకంపై ప్రొడ‌క్ష‌న్ నెం. 6గా శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మించారు. జూలై 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళ భాషల్లో భారీ ఎత్తున విడుదలైన ఈ చిత్రం సూపర్ సక్సెస్ సాధించింది. ఈ సక్సెస్ మీట్‌లో నిర్మాత శ్రీనివాసా చిట్టూరి, చిత్ర సమర్పకులు పవన్ కుమార్, ఫైట్ మాస్టర్ విజయ్, కళా దర్శకుడు డి. సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా శనివారం హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన సక్సెస్ మీట్‌లో ఉస్తాద్ రామ్ మాట్లాడుతూ..

The Warriorr movie success meet organised at Hyderabad on July 16th. In this functions, Ram Pothineni Gets emotional about the movie. He said, after lot of hiccups The warriorr movie released.