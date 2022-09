ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ చిత్రాలకు పట్టం కట్టే ఆస్కార్ 2023 అవార్డు కోసం RRR చిత్రాన్ని ఎంపిక చేయకపోవడంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని వర్గాల నుంచి ఆశ్చర్యం వ్యక్తమవుతున్నది. భారత దేశం తరఫున RRR, ది కశ్మీర్ ఫైల్స్ సినిమాలను కాదని... గుజరాత్‌కు చెందిన ఛెల్లో షో సినిమాను ఎంపిక చేయడంపై నిరసనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అయితే RRR సినిమాను ఎంపిక చేయకపోవడంపై తెలుగు పరిశ్రమ నుంచి నిరసన గళాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ వివాదంపై టాలీవుడ్ దర్శకుడు ఎన్ శంకర్ స్పందించారు. ఈ వివాదం వివరాల్లోకి వెళితే..

Sensational Director SS Rajamouli's RRR is out from the Oscar Nominations. In this occassion, Director N Shankar slams the decision of the Film federation of India.