mahesh babu sarileru neekevvaru anil ravipudi dil raju vijayashanti మహేష్ బాబు సరిలేరు నీకెవ్వరు అనిల్ రావిపూడి దిల్ రాజు విజయశాంతి
English summary
After Maharshi huge hit, Mahesh Babu's latest movie Sarileru Neekevvaru movie has been started. Rashmika Mandanna as lead heroine, Senior Actress Vijaya Shanti will be seen in key role which is directed by Anil Ravipudi. As per Anil, Mahesh babu will be seen as Army Major in this movie. The film has been scheduled to release around Sankranthi 2020.
Story first published: Saturday, June 1, 2019, 16:27 [IST]