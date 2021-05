ఆరోగ్యంపై వస్తున్న రూమర్లపై స్వయంగా స్పందించిన చంద్రమోహన్.. ఇదే అసలు నిజం!

టాలీవుడ్ సీనియర్ మోస్ట్ నటుడు చంద్రమోహన్ అంటే తెలియని సినీ ప్రేక్షకులు ఉండరు. సహా నటుడిగా, హీరోగా, ఫాదర్ గా ఎన్నో సినిమాల్లో కనిపించిన ఆయన తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును అందుకున్నారు. అయితే ఆయన ఆరోగ్యంపై ఇటీవల అనేక రకాల రూమర్స్ వైరల్ అవుతుండడంతో ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులతో పాటు ఆయన అభిమానులు కూడా ఆందోళన చెందారు. దీంతో చంద్రమోహన్ స్వయంగా క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు.

English summary

Tollywood senior most actor Chandramohan means there will be no unknown movie audience. He has appeared in many films, including as an actor, hero and father, and has received a special recognition of his own. However, industry celebrities as well as his fans are worried about the recent spread of various rumors about his health. With this, Chandramohan himself tried to give clarity.