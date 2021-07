కీరవాణి కొడుకుతో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సినిమా.. 'దొంగలున్నారు జాగ్రత్త' అంటూ!

టాలెంట్ ఎక్కడున్నా ప్రోత్సహించడానికి ముందుండే సురేష్ బాబు తన సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ ద్వారా మరో కొత్త దర్శకుడిని పరిచయం చేస్తున్నారు. అయితే ఆ సినిమాలో హీరోగా కీరవాణి కొడుకు నటిస్తుండగా కీలక పాత్రలో సముద్రఖని నటిస్తున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

suresh productions announces Dongalunnaru Jaagratha stating ''Elated to announce our next project, Dongalunnaru... Jaagratha starring Simha Koduri and Samuthirakani. The film will be directed by debutante Sathish Tripura. Produced by Suresh Productions and Guru films.''