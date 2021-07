అప్పటి దాకా ఆగండి, తొందర పడొద్దు… సినీ నిర్మాతలకు ఫిలిం ఛాంబర్ హెచ్చరికలు !

కరోనా మహమ్మారి రెండో దశ కారణంగా మూతపడిన అన్ని థియేటర్లు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి అని తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది.. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద సినిమా నిర్మాతలే కాక చిన్న సినిమా నిర్మాతలు సైతం తమ సినిమాలను ఓటీటీలో సినిమా రిలీజ్ చేసే అవకాశం పరిశీలిస్తున్నారు. అయితే ఈ విషయంలో తెలంగాణ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేసింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే



English summary

Telangana Film Chamber of Commerce asks producers to wait till October before proceeding for Direct OTT release. Also asks AP Government to reconsider to increase the ticket rates to affordable and reasonable level.