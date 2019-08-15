వాల్మీకి టీజర్ రివ్యూ: కేక పెట్టించిన వరుణ్, హరీష్ శంకర్

యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరో వరుణ్ తేజ్, ఇండస్ట్రీ హిట్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కలయికలో రూపొందుతోన్న చిత్రం వాల్మీకి. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. వరుణ్ తేజ్ గ్యాంగ్ స్టర్ పాత్రలో నటిస్తుండగా.. తమిళ హీరో అధర్వ మురళి కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. పూజా హెగ్డే, మృణాళిని రవి హీరోయిన్స్గా నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సినిమా అన్ని హంగులు పూర్తి చేసుకొని విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని చిత్ర యూనిట్ టీజర్ను విడుదల చేసింది.
వాల్మీకి టీజర్ అత్యంత ఇంటెన్సిటీతో కనిపించింది. ట్రైలర్లోని డైలాగ్స్ దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ మార్కును రుచిచూపించాయి. నా సినిమాలో నా విలనే హీరో.. అందుకే పెద్దోళ్లు చెప్పిండ్రు.. నాలుగు బుల్లెట్స్ సంపాదిస్తే.. రెండు కాల్చుకోవాలి.. రెండు దాచుకోవాలి అని వరుణ్ చెప్పిన డైలాగ్స్ కేక పెట్టించింది. మిక్కి జే మేయర్ అందించిన సంగీతం టీజర్లో ఆకట్టుకొన్నది. సన్నివేశాలను హైలెట్ చేస్తూ మంచి ఫీల్ను అందించింది.
ఇక కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి వైవిధ్యమైన కథా చిత్రాల్లో నటించడానికి ఆసక్తి చూపించిన కథానాయకుడు మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్. ముకుంద, కంచె, అంతరిక్ష్యం, ఫిదా, తొలి ప్రేమ, ఎఫ్2 లాంటి చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు.
అలాగే హీరో బాడీ లాంగ్వేజ్ను సరికొత్తగా ప్రెజెంట్ చేస్తూ సినిమాను కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కించడంలో దిట్ట డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్.ఎస్.... సూపర్ హిట్ చిత్రాలు మిరపకాయ్, సుబ్రమణ్యం ఫర్ సేల్, ఇండస్ట్రీ హిట్ గబ్బర్ సింగ్, సెన్సేషనల్ హిట్ డీజే దువ్వాడ జగన్నాథమ్ వంటి కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్సే హరీష్ మేకింగ్కు ఉదాహరణలు.
వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వస్తున్న సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసి సినిమాను సెప్టెంబర్ 13న విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. మిక్కి జె.మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఐనాంక బోస్ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు.
Actor Varun Tej sure has the distinction of being an actor who has tried his hands at different sorts of films since he started his career. Kanche, Antariksham, Fidaa, and F2 amidst all his other films stood out for being a new genre from his end. In his next, Valmiki, he teams up with director Harish Shankar who is known to show his male leads in a new avatar. The duo's first collaboration, Valmiki, is set to hit the screens worldwide on September 13th. Produced on the 14 Reels Plus banner by Ram and Gopi Achanta, the film also stars Tamil actor Atharvaa Murali in a key role. Pooja Hegde and Mrunalini Ravi are the female leads.
Story first published: Thursday, August 15, 2019, 19:10 [IST]
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