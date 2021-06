మరోసారి జాకెట్ లేకుండా షాక్ ఇచ్చిన వరుణ్ సందేశ్ హీరోయిన్.. మొదటి సినిమాకే డేరింగ్ స్టెప్!

హ్యాపీడేస్ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైన నటులలో వరుణ్ సందేశ్ ఒకరు. సింపుల్ గా కాలేజ్ అబ్బాయిలా కనిపించే వరుణ్ ఎక్కువగా రొటీన్ సినిమాలే చేయడం వల్ల నిలదొక్కుకోలేకపోతున్నాడు. అందుకే ఈసారి కాస్త విబిన్నంగా ట్రై చేయాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. అందుకోసం ఒక డిఫరెంట్ కథను సెలెక్ట్ చేసుకోగా చిత్ర యూనిట్ పోస్టర్స్ తోనే షాక్ ఇస్తోంది. ఇందువదన అనే ఆ సినిమాలో కొత్తమ్మాయి నటిస్తుండగా బోల్డ్ లుక్స్ తో మరోసారి షాక్ ఇచ్చింది.

English summary

Introducing The Farnaz Shetty as the Beautiful Tribal Girl, INDHU. A Kind Soul with Divine Looks. Some young actors are stepping in to somehow get people to recognize them once again. It seems that Varun Sandesh is also planning to try something new,