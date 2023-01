అమెరికాలో వీరసింహారెడ్డి ప్రీమియర్లకు భారీ స్పందన కనిపిస్తున్నది. సంక్రాంతి సీజన్ కావడంతో నందమూరి అభిమానులు భారీగా థియేటర్లకు పరుగులుపెట్టారు. బాలయ్య నటించిన ఈ సినిమా టీజర్లు, ట్రైలర్లు, పాటలు క్రేజ్ పెంచడంతో సినిమాపై భారీ అంచనాల నెలకొన్నాయి. అయితే నందమూరి ఫ్యాన్స్ చేసిన అత్యుత్సాహం అమెరికా పోలీసుల ఆగ్రహానికి దారి తీసింది. దాంతో సినిమా ప్రదర్శనను నిలిపివేశారు. అందుకు కారణమైన సంఘటనల వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Natasimham Nandamuri Balakrishna fans created ruckus in Dallas show of Veera Simha Reddy. American Police took their intervention in Show and stopped the Screening. American police warned for not create the ruckus in Theatres.