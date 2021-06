మరోసారి అగ్ర నిర్మాతతో విశాల్ గోడవ.. డబ్బుల విషయంలో గందరగోళం.. కేసు నమోదు

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విశాల్ మరో వివాదంతో వార్తల్లో నిలిచాడు. సీనియర్ నిర్మాతతో డబ్బుల విషయంలో గొడవ రావడంతో విషయం పోలీసుల వరకు వెళ్లింది. గతంలోనే నిర్మాతల మండలిలో అనేక వివాదాలను ఎదుర్కొన్న విశాల్ సినిమాల కంటే కూడా ఎక్కువగా కాంట్రావర్సీలతోనే వైరల్ అవుతున్నాడు. విశాల్ పై కూడా చాలా మంది సినీ తారలు వివాదస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇప్పుడు సీనియర్ నిర్మాతపై పోలీసు కేసు నమోదు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Vishal, who has faced many controversies in the Producers Council in the past, is going viral with even more controversies than films. It is known that many movie stars have made controversial comments on Vishal as well. And now the police case against the senior producer has become a topic of discussion.