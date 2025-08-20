Get Updates
వార్ 2 చూడలేదు.. కూలీకే వెళ్లా.. ఎన్టీఆర్ మూవీపై నారా రోహిత్ షాకింగ్ కామెంట్స్

By

ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ ఏడాది ఆగస్ట్ 14న మహా సంగ్రామం జరిగింది. రెండు భారీ చిత్రాలు ఒకే రోజున, ఒకే సమయంలో రిలీజ్ కావడంతో ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో బాలీవుడ్ సూపర్‌స్టార్ హృతిక్ రోషన్, మాన్ ఆఫ్ మాసెస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన చిత్రం వార్ 2తో పాటు లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ చిత్రాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. దాంతో ఈ రెండు సినిమాల బుకింగ్స్, కలెక్షన్స్‌ను అభిమానులు, సినీ వర్గాలు పోల్చి చూస్తున్నాయి. అడ్వాన్స్ బుకింగ్, ప్రీమియర్స్‌, ఓపెనింగ్స్‌లో రజనీకాంత్ చిత్రం పైచేయి సాధించింది. తలైవా ఛరిష్మా ముందు వార్ 2 ఏమాత్రం నిలబడలేకపోయింది. కొన్ని ఏరియాలు తప్పించి అన్ని చోట్లా సూపర్‌స్టార్ ప్రభంజనం కొనసాగింది. అయితే వార్ 2 చిత్రం విడుదల కారణంగా నందమూరి కుటుంబంలో చిచ్చుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే.

తెలుగునాట కూలీ, వార్ 2 సందడి
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ నటించిన వార్ 2తో పాటు సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమాలు సందడి చేశాయి. రెండు సినిమాలకు బెనిఫిట్ షోలకు, టికెట్ ధరల పెంపుకు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు అనుమతులు ఇచ్చేశాయి. దీంతో తొలిరోజే థియేటర్ల వద్ద ధరలు మోతక్కిపోయాయి. అభిమానులు ఎవరికి నచ్చిన సినిమాలు వారు చూసి ఎంజాయ్ చేశారు. అయితే ఎన్టీఆర్‌పై టీడీపీ నేత, అనంతపురం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ చేసిన వ్యాఖ్యలు సంచలనం సృష్టించాయి.

War 2 Nara Rohith made controversial comments on Jr NTR and Hrithik Roshan s Movie amid TDP MLA Daggubati Prasad row

ఎన్టీఆర్‌పై దగ్గుబాటి ప్రసాద్ వ్యాఖ్యలు
తొలుత వార్ 2 స్పెషల్ షోకు దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్‌ను.. ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘం నేత ధనుంజయ నాయుడు ఆహ్వానించారు. అయితే ఎన్టీఆర్ సినిమాలు అసలు ఎలా చూస్తారు.. సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు తనయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్‌కు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఎన్టీఆర్ సినిమాలు ఆడనివ్వమంటూ ప్రసాద్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అలాగే వార్ 2 సినిమా ప్రదర్శనను అనంతపురంలో నిలిపివేయాలని దగ్గుబాటి హెచ్చరించారు. వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన ఫోన్ కాల్ సంభాషణ తాలూకా ఆడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొట్టింది. దీంతో తారక్ అభిమానులు భగ్గుమంటున్నారు. ఎన్టీఆర్ అభిమానులతో పాటు టీడీపీ శ్రేణుల నుంచి విమర్శలు రావడంతో ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి ప్రసాద్ క్షమాపణలు చెప్పారు. అయితే తన ఆడియో బయటకు రావడం వెనుక సొంత పార్టీ నేతల కుట్ర ఉందని ప్రసాద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

దగ్గుబాటి క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందే
రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ ఈ వివాదానికి తెరపడటం లేదు. లోకేష్‌కు ఎక్కడ పోటీ వస్తాడోనని చంద్రబాబు, లోకేష్, బాలకృష్ణ, భువనేశ్వరిలు కుట్ర చేసి ప్రసాద్‌తో ఈ మాటలు చెప్పించారంటూ వైసీపీ నేతలు వ్యాఖ్యానించడంతో ఈ వివాదం మరింత పెద్దదవుతోంది. అటు ఎన్టీఆర్ అభిమాన సంఘాలు హైదరాబాద్‌లో ప్రెస్‌మీట్ పెట్టి.. దగ్గుబాటి ప్రసాద్‌ను ఇంకా క్షమించడానికి కారణం ఆయన వెనుక ఉన్న టీడీపీ జెండాయేనని హెచ్చరించారు. ఎన్టీఆర్ తల్లికి తక్షణం క్షమాపణలు చెప్పాలని లేదంటే ఇంటిని మట్టడిస్తామని అభిమాన సంఘాలు ఎమ్మెల్యే ప్రసాద్‌కి వార్నింగ్ ఇచ్చాయి.

సుందరకాండతో నారా రోహిత్
ఈ వివాదం కారణంగా నందమూరి, నారా కుటుంబాలు, టీడీపీ వారసత్వం అంశాలు తెరపైకి వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నారా ఫ్యామిలీకి చెందిన వ్యక్తి, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడికి స్వయానా తమ్ముడి కుమారుడైన హీరో నారా రోహిత్ .. ఎన్టీఆర్ నటించిన వార్ 2 చిత్రంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపుతున్నాయి. వెంకటేష్ నిమ్మలపూడి దర్శకత్వంలో రోహిత్ నటించిన సుందరకాండ మూవీ ఆగస్ట్ 27న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్, వృతి వాఘని హీరోయిన్లు.

కూలీకే వెళ్లానన్న నారా రోహిత్
ఈ సినిమా ప్రమోషన్‌ కార్యక్రమంలో భాగంగా .. ఓ ఛానెల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రోహిత్‌ను మీరు వారు 2, కూలీ సినిమాలలో ఏం చూశారని ప్రశ్నించారు యాంకర్. దానికి నారా రోహిత్ స్పందిస్తూ.. నేను కామన్‌మెన్ మైండ్ సెట్‌తోనే ఆలోచిస్తా. నాకు ట్రైలర్ నచ్చకపోతే సినిమా చూడను.. కూలీ ట్రైలర్ నచ్చింది కానీ సినిమా పెద్దగా నచ్చలేదు.. ఏవో కొన్ని సీన్లు మాత్రం ఎంజాయ్ చేశానని రోహిత్ తెలిపారు. వార్ 2 మూవీని చూడలేదు.. నా ఫ్రెండ్స్ కూలీ సినిమా చూడటానికే ప్రాధానికే ఇచ్చారని, అందుకే వార్ 2కి వెళ్లలేదని నారా రోహిత్ కుండబద్ధలు కొట్టారు. ప్రస్తుతం దగ్గుబాటి ప్రసాద్ వ్యాఖ్యలు తెలుగునాట కలకలం రేపుతున్న వేళ.. నారా రోహిత్ కామెంట్స్ అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లుగా మారాయి.

X