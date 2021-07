RajKundra కొంప ముంచిన మెంటల్ టార్చర్.. తెలివిగా అగ్రిమెంట్లు చేసి ఇలా దొరికేశారు!

పోర్న్ ఫిల్మ్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన రాజ్ కుంద్రాను జూలై 23 వరకు పోలీసులు రిమాండ్‌కు పంపారు. సోమవారం రాత్రి రాజ్ కుంద్రా అరెస్ట్ చూసి అందరూ షాక్ అవుతున్నారు. రాజ్ కుంద్రాతో పాటు ముంబై పోలీసులు అతని భాగస్వామి ర్యాన్ థార్ప్‌ను కూడా అరెస్టు చేశారు. అయితే తనను మెంటల్ టార్చర్ కు కూడా గురి చేశారని ఒక నటి ఫిర్యాదుతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చినట్లు చెబుతున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Raj Kundra was arrested on Monday by the Mumbai police in a case related to alleged creation of porn and publishing them through some apps. sapna Sappu a soft porn actress has now filed a PIL in the Bombay High Court, claiming that she was a victim of the porn business and got into it because she was broke.