Raj Kundra లీలలు.. నగ్నంగా ఆడిషన్ కోసం డిమాండ్.. నటి, మోడల్ సంచలన ఆరోపణలు

బాలీవుడ్ హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టి భర్త, వ్యాపారవేత్త రాజ్ కుంద్రా అరెస్ట్ తర్వాత అతడి లీలలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి. అడల్డ్ కంటెంట్ సినిమాలు తీస్తూ అనేక మందిని వేధింపులకు గురిచేశాడనే విషయం ఇప్పడు సర్వత్రా చర్చనీయాంశమైంది. రాజ్ కుంద్రా లీలలను మోడల్ సాగరిక షోనా సుమన్ చెప్పిన విషయాలు మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతున్నది. మోడల్, నటి సాగరిక షోనా చెప్పిన విషయాలు ఏమిటంటే..

English summary

Raj Kundra arrested by Maharasthra Cyber Cell in pornographic content creation case in Mumbai. In occassion of arrest, Kapil Sharma's video, Raj Kundra tweets goes viral. In this occasion, Model Sagarika revealed about Nude Auditions demanded by Raj Kundra team.