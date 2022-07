సెన్సేషనల్ యాక్టర్ విజయ్ దేవరకొండ, డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ కాంబినేషన్‌లో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న జనగణమన చిత్రంలో మరో టాప్ హీరోయిన్ మెరిసేందుకు సిద్దమవుతున్నది. గతంలో విజయ్ దేవరకొండతో వరుసగా జంటగా నటించిన రష్మిక మందన్న మరోసారి ఈ సినిమాలో నటించేందుకు రెడీ అవుతున్నది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రంలో పూజా హెగ్డే నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా రష్మిక మందన్న పేరు అనూహ్యంగా ఈ సెన్సేషనల్ ప్రాజెక్టులో చేరింది. రష్మిక పాత్రకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Actress Rashmika Mandanna to pair with Vijay Deverakonda in Puri Jagannadh's Janaganamana along with Pooja Hegde. She will join the unit very soon in mumbai.