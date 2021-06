దక్షిణాదిలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సంస్థ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ (మా) ఎన్నికలు రణరంగంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మా సంస్థ ఎన్నికలకు ఇంకా మూడు నెలల సమయం ఉండగానే ఆశావహులు తమ గెలుపు కోసం రకరకాలుగా పావులు కదుపుతున్నారు. ఇప్పటికే పలువురు కంటెస్టెంట్లు మీడియా ముందుకు వచ్చి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం అనేక రకాల వివాదాలకు దారి తీసున్నాదనే విషయం సినీ వర్గాలనే కాకుండా మీడియాలో చర్చనీయాంశమైంది. తాజాగా చోటుచేసుకొన్న పరిణామాల గురించి మరికొంత సమాచారం..

English summary

MAA Elections gearing up heavily in Tollywood. Report suggest that Actor Naga Babu had a secret meeting with Puri Jagannadh for seeking support for Prakash Raj. Versatile actor Prakash Raj is in the race of MAA President.