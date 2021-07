Raj Kundra in Porn Rocket: పూనమ్ పాండేపై బాంబు పేల్చిన షెర్లిన్ చోప్రా..

బాలీవుడ్‌లో పోర్న్ రాకెట్ కేసు సంచలనం రేపుతున్నది. ఇప్పటికే పలు వివాదాలతో సతమతమవుతున్న హిందీ సినిమా పరిశ్రమను మరో వివాద భూతం వెంటాడుతున్నది. అశ్లీల సినిమాల నిర్మాణం, యాప్‌ల ద్వారా ప్రమోషన్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్ కుంద్రా అరెస్ట్ కావడం సినీ పరిశ్రమ వర్గాలను దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. అయితే ఈ కేసులో తొలిసారి విచారణకు హాజరైన శృంగారతార షెర్లీన్ చోప్రా ఘాటుగా స్పందించింది. రాజ్ కుంద్రా అరెస్ట్ తర్వాత మరో సెక్స్ బాండ్ పూనమ్ పాండే చేసిన కామెంట్లపై ఘాటుగా స్పందించింది.

Raj Kundra's Hot HIt app daily income details: Raj Kundra arrested by Maharasthra Cyber Cell in pornographic content creation case in Mumbai. In occassion of arrest, The Joint Commissioner of Mumbai Police, Milind Bharambe given clarity on Shilpa Shetty role in this case.