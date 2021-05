బాలీవుడ్ నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ మరణించి ఏడాది పూర్తి కావొస్తున్న సమయంలో అనేక సంచలన విషయాలు మళ్లీ చోటుచేసుకొంటున్నాయి. గతేడాది జూన్ 14వ తేదీన సుశాంత్ సింగ్ రాజ్‌పుత్ ముంబైలోని తన ఫ్లాట్‌లో ఉరి వేసుకొని మరణించడం పరిస్థితుల్లో పలు అనుమానాలను రేకెత్తించింది. ఈ క్రమంలో సుశాంత్ ప్రియురాలు రియా చక్రవర్తి ఇన్స్‌టాగ్రామ్‌లో చేసిన పోస్టు వైరల్‌గా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే...

English summary

Bollywood actress Rhea Chakraborty emotional post before Siddarth Pithani arrest. Rhea wrote, "From great suffering, comes great strength! You'll just have to trust me on this one.. Hand in there Love Rhea.