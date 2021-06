అత్యంత ప్రేక్షకాదరణను సొంతం చేసుకొన్న వెబ్ సిరీస్ ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌కు సీక్వెల్‌గా వచ్చిన ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2 రిలీజై సినీ విమర్శకులు, ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకొంటున్నది. వివాదాల మధ్య విడుదలైన ఈ వెబ్ సిరీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో భారీగా ఆకట్టుకొన్నది. ఈ క్రమంలో ఫ్యామిలీ మ్యాన్ మూవీలో నటించిన వారి పారితోషికాలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అయితే మీడియాలో వస్తున్న మనోజ్ బాజ్‌పేయ్, సమంత అక్కినేని రెమ్యునరేషన్ల వార్తలు అవాస్తవమని బాలీవుడ్ పత్రిక ఓ కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఆ వార్త వివరాల్లోకి వెళితే...

The Family Man 2 fame Manoj Bajpayee, Samantha akkineni salaries become debate in bollywood media. Earlier directors Raj and DK reaction on Tamil Govt's Ban demand. Earlier, Tamil Government writes to Modi Government to Ban on Samantha Akkineni's The Family Man 2 in OTT, Amazon Prime. In this occassion, Manoj Bajpayee given clarity on The Family Man Season 2 controversy