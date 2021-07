అల్లరి నరేష్ 'లడ్డుబాబు' దర్శకుడి వల్లే ప్లాప్.. బలవంతంగా ఖర్చు చేయించారు.. ఎన్ని కోట్లు నష్టమంటే: నిర్మాత

డైరెక్టర్ రవిబాబు బిగ్ బడ్జెట్ లో తీసిన సినిమాల్లో లడ్డుబాబు ఒకటి. ఆ సినిమా విడుదలకు ముందు హైప్ బాగానే క్రియేట్ చేసింది గాని రిలీజ్ అయిన తరువాత దారుణమైన రిజల్ట్ ను అందుకుంది. నిర్మాతకు సగం డబ్బులు కూడా వెనక్కి రాలేదట. ఆ సినిమాను నిర్మించిన నిర్మాతల్లో ఒకరైన త్రిపురనేని చిట్టిబాబు ఇటీవల ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పూర్తి బడ్జెట్ వివరాలను బయటపెట్టారు. అలాగే రవిబాబుపై కూడా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ అనవసరంగా చేసిన సినిమా అంటూ ఆవేదన చెందారు.

English summary

Laddu Babu is one of the films made by director Ravi Babu on a big budget. The hype created well before the release of the film but received a terrible result after its release. Tripuraneni Chittibabu, one of the producers who produced the film, revealed the full budget details in a recent interview.