నితిన్ సినిమాకు రేటు ఫిక్స్ చేసిన హాట్ స్టార్... అప్పుడే రిలీజ్ డేట్ కూడా?

టాలీవుడ్ యువ హీరో నితిన్ మళ్ళీ ఎప్పటిలానే సక్సెస్ ట్రాక్ తప్పాడు. ఎలాగైనా బాక్సాఫీస్ హిట్ అందుకోవాలని ప్రయోగాలు చేస్తున్నప్పటికీ వర్కౌట్ కావడం లేదు. ఇక నెక్స్ట్ తన ఆశలన్నీ కూడా ఒక బాలీవుడ్ రీమేక్ పైనే పెట్టుకున్నాడు. అయితే ఆ సినిమాను డైరెక్ట్ గా ఓటీటీలో విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన చర్చల్లో హాట్ స్టార్ ధరను కూడా ఫిక్స్ చేసినట్లు టాక్ వస్తోంది. రిలీజ్ డేట్ పై కూడా ఒక టాక్ అయితే వైరల్ అవుతోంది.

English summary

Hotstar has locked Maestro film rights for a price of 32C. Excluding Audio rights and dubbing rights. It will be a direct OTT Release. Most likely the streaming will be on Second or final week of August