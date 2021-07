విక్టరీ వెంకటేష్ నటించిన నారప్ప సినిమా ఇటీవల భారీ స్థాయిలో విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా వెంకీ సినిమా థియేట్రికల్ గా కాకుండా ఓటీటీలో విడుదలవ్వడం అభిమానులను కాస్త అప్సెట్ చేసింది. అయితే ఒక విధంగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఓటీటీలోనే విడుదల చేయడం మంచిది అని చిత్ర యూనిట్ ఆలోచించింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ కూడా లాభాలు వచ్చే విధంగానే మంచి డీల్ ను ఆఫర్ చేసింది. ఇక దగ్గుబాటి నిర్మాత సురేష్ బాబు వచ్చిందే లాభం అనుకోని ఓకే చెప్పేశారు.

బాబోయ్ ఏంటా అందాలు: ఫిట్‌నెస్ మోడల్ అదితి మిస్త్రీ వైరల్ (ఫోటోలు)

English summary

Makers of Narappa gets 17Cr profits through streaming rights itself. reportedly It was sold to Prime for Whopping 40Cr. Satellite Rights will be another bonus, So Narappa becomes Double Blockbuster interms of ROI.