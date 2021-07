వెండితెరకు ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న అల్లు అర్జున్ కూతురు.. బడా బ్యానర్ లో అల్లు అర్హ

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి సినీ వారసులు చాలామంది ఉన్నారు. అయితే అందులో అబ్నాయిలే కాకుండా అమ్మాయిలు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇక ప్రస్తుతం అల్లు అర్జున్ గారాల కూతురు అల్లు అర్హ కూడా ఎంట్రీ ఇవ్వడానికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అది కూడా ఒక బడా నిర్మాతతో చేయబోతున్నట్లు సమాచారం.

English summary

There are a lot of cine heirs to make an entry in the Tollywood industry. However, there are many girls in it besides. Now it seems that Allu Arjun's daughter Allu Arha is also ready to make an entry. Information that it was also going to do with a big producer..