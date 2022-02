స్టార్ హీరో కుమారుడితో షూట్ సమయంలో ప్రేమ.. సహజీవనం.. పెళ్ళికి సిద్దమైన మరో హీరోయిన్?

సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చాలా కామన్. తమ తమ సహ నటి నటులతో ప్రేమలో పడటం కొన్నాళ్ల పాటు చెట్టాపట్టాలు వేసుకుని తిరగడం, అన్నీ బాగున్నాయి అనుకుంటే పెళ్లి చేసుకోవడం, లేకపోతే బ్రేకప్ చెప్పుకోవడం అనేది సర్వసాధారణం అయిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు ఒక స్టార్ హీరో కుమారుడు ఇప్పటికే హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. హిట్ అందుకోవడానికి కష్టపడుతున్న అతను తనతో పాటు హీరోయిన్ గా నటించిన ఒక భామతో ప్రేమలో పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే వీరిద్దరూ సహజీవనం కూడా చేస్తున్నారు. త్వరలోనే పెళ్లి పీటలేక్కేందుకు కూడా సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Actor Gautam Karthik, son of Tamil film hero Karthik, is rumored to be in love with heroine Manjima Mohan and will be getting married soon.