HBD Gopichand: కష్టాల సముద్రాన్ని దాటిన నిజమైన హీరో.. ఒంటరిగా లక్ష్యాన్ని చేదించిన గోపిచంద్!

స్టార్ హీరోగా క్రేజ్ అందుకోవాలి అంటే అదృష్టంతో పాటు ఎంతగానో కష్టపడాలి. విలన్ నుంచి హీరోగా సక్సెస్ అవ్వడం ఒక గొప్ప గెలుపని చెప్పవచ్చు. ఆ రూట్లో సక్సెస్ అయిన హీరోల్లో గోపిచంద్ ఒకరు. తండ్రి దర్శకుడు టీ.కృష్ణ అని అందరికి తెలిసిందే. అయితే గోపిచంద్ వయసులోకి రాకముందే ఇంట్లో రెండు మరణాలు సంభవించడం అతని కుటుంబానికి కోలుకోలేని దెబ్బ అనే చెప్పాలి. నేడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా గోపిచంద్ కెరీర్ పై ఒక లుక్కేస్తే..

English summary

To receive craze as a star hero means to work hard along with luck. Succeeding from villain to hero is a great win. Gopichand was one of the heroes who succeeded on that route. Everyone knows that the father is the director T. Krishna. However, the two deaths at home before Gopichand came of age were an irreparable blow to his family